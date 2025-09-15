Arranca la Expo al Futuro en Villa Mercedes: educación, deporte y recreación

Este martes 16 y miércoles 17 de septiembre, la ciudad será sede de la Expo al Futuro 2025, un evento que se consolida como un espacio clave para la juventud de la región. La actividad se desarrollará de 10 a 16 horas en la Casa de la Cultura y la Plaza del Sesquicentenario, con una agenda que combina educación, deporte, recreación y gastronomía.

En esta edición, participarán 18 instituciones educativas de Villa Mercedes y localidades cercanas, que pondrán a disposición más de 100 stands informativos con carreras, tecnicaturas y cursos. Los organizadores remarcaron que el objetivo es brindar a los estudiantes de secundaria y a sus familias una mirada amplia sobre las oportunidades de formación y futuro laboral.

Además de la oferta académica, la feria ofrecerá actividades deportivas y recreativas, junto con un sector gastronómico. Como novedad, se suman talleres especializados para prepromos y promos, con temáticas como Técnicas de Estudio, Introducción a la Vida Universitaria, Salud Mental y Orientación Vocacional.