Arranca el Mundial Sub 20 en Chile: la Argentina debuta el domingo

Este sábado dará inicio una nueva edición del Mundial Sub 20, con Chile como país anfitrión y cuatro partidos que marcarán el comienzo de la fase de grupos.

Los primeros encuentros se disputarán a las 17 (hora de Argentina): Corea del Sur vs. Ucrania (Grupo A) y Japón vs. Egipto (Grupo B). Más tarde, desde las 20, será turno de Paraguay ante Panamá (Grupo B) y del estreno del equipo local, Chile, frente a Nueva Zelanda (Grupo A).

La Selección argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, integra el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba. Su debut será el domingo a las 20, frente al combinado cubano.

El conjunto nacional llega al torneo tras un gran rendimiento en el Sudamericano de Venezuela, donde fue subcampeón. Entre sus actuaciones más recordadas quedaron el 6-0 histórico ante Brasil y el 4-3 frente a Uruguay en el hexagonal final.

La “Albiceleste” buscará recuperar protagonismo en una categoría donde supo ser potencia: ganó seis títulos mundiales (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), lo que la convierte en la máxima campeona de la historia.

📅 Cronograma de la primera fecha

Sábado 27/9

Corea del Sur – Ucrania (17)

Japón – Egipto (17)

Paraguay – Panamá (20)

Chile – Nueva Zelanda (20)

Domingo 28/9

Marruecos – España (17)

Italia – Australia (17)

Cuba – Argentina (20)

Brasil – México (20)

Lunes 30/9