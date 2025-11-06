Arranca el jury contra Julieta Makintach por el escándalo del caso Maradona

Este jueves inicia el jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach, involucrada en el escándalo por el documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Entre los primeros testigos convocados figuran el fiscal Patricio Ferrari, las policías Mirta Barrionuevo, Itatí Romero y Evelin Andrada, los productores audiovisuales Jorge Ignacio Huarte y Patricio Llados, el técnico Ignacio López Escriva y Mariana Rodríguez, secretaria de la Defensoría de Juicio.

También declararán María Eva Pereyra, esteticista de Makintach que reconoció haber compartido el tráiler del documental sin su autorización; el subsecretario de Comunicación y Medios de la Corte bonaerense, Ezequiel Klass, y el secretario de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos, Denis Banchero.

Continuidad del juicio

El viernes 7 será el turno de los fiscales Carolina Asprella, José Ignacio Amallo y Cosme Iribarren, junto a los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso —quienes integraron el Tribunal Oral N°3 en el juicio anulado— y la maquilladora Fabiana Molina Zuviría.

El lunes 10 se presentarán Verónica Ojeda y Jana Maradona, junto a los abogados Fernando Burlando, Vadim Mischanchuk, María Julia Marcelli y Rodolfo Baqué, representantes de las partes vinculadas a la causa penal.

Dalma y Gianinna, las más esperadas

La jornada del miércoles 12 será una de las más esperadas: declararán Dalma y Gianinna Maradona, además de Julio Rivas, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, quien pidió la recusación de Makintach tras conocerse el video del documental.

Completan la lista los productores María Vidal Alemán y Juan Manuel D’Emilio, y el jueves 13 se cerrará la ronda de testimoniales.

Las audiencias se desarrollarán en dos turnos: 9:00 y 14:00.