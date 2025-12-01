Arranca diciembre con sol y buen clima en la provincia

El último mes del año arranca con una mejora marcada en las condiciones meteorológicas, anticipando una tarde agradable y soleada en toda la provincia.

Durante las primeras horas del día se formarán bancos de niebla y neblina en el sureste y centro-este, que irán disipándose con el correr de la mañana.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en el sur provincial hacia el final del día.

Las temperaturas mínimas rondarán los 13°C, mientras que por la tarde las máximas podrían llegar a los 26°C.

Los vientos del sector sur soplarán entre leves y moderados (12 a 28 km/h), aunque en el centro y norte no se descartan ráfagas de hasta 50 km/h.

Para el martes se espera un ascenso gradual de temperatura, junto a un escenario de inestabilidad desde el amanecer.

El cielo iniciará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas aisladas en el norte provincial durante la mañana y parte de la tarde.

Las temperaturas se ubicarán entre 14°C y 28°C, con viento del noreste y ráfagas fuertes en la región norte avanzando la tarde.