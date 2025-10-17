Arjona rompe otro récord: once funciones confirmadas en su regreso a la Argentina

El fenómeno Ricardo Arjona en Argentina sigue creciendo. Tras agotar en tiempo récord las entradas para diez funciones en el Movistar Arena, el cantautor guatemalteco anunció una nueva fecha: el 8 de mayo de 2026, en el mismo estadio.

Las entradas estarán disponibles desde el lunes 20 de octubre a las 16:00, exclusivamente a través del sitio oficial del recinto. Con este nuevo show, Arjona amplía su gira “Lo que el Seco no dijo”, que ya tiene todas las localidades vendidas para las presentaciones del 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo del próximo año.

El anuncio llega en medio de un éxito internacional arrollador: el artista agotó dos fechas en el Madison Square Garden de Nueva York y 23 funciones en el Teatro Nacional de Guatemala.

La producción de Fenix Entertainment promete un espectáculo de gran despliegue visual, donde Arjona repasará sus grandes clásicos y presentará temas de su próximo disco, “Lo que el Seco no dijo”.

El vínculo del músico con el público argentino es histórico. En 2022, agotó ocho funciones en el Movistar Arena; en 2023, colmó dos estadios de Vélez Sarsfield; y en 2006, marcó un récord difícil de igualar con 34 shows en el Luna Park, convocando a más de 230 mil personas.