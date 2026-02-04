Argentina y Estados Unidos sellaron un acuerdo estratégico sobre minerales críticos

Argentina y Estados Unidos suscribieron un Instrumento Marco para fortalecer el suministro y procesamiento de minerales críticos, insumos clave para el desarrollo de nuevas tecnologías y la transición energética global.

La firma se concretó en el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, realizada en Washington D.C., con la participación del canciller argentino Pablo Quirno y su par estadounidense Marco Rubio.

El acuerdo tiene como objetivo garantizar cadenas de valor más sólidas, diversificadas y resilientes, promoviendo inversiones productivas de largo plazo y acompañando el crecimiento sostenido de la demanda global de minerales estratégicos.

Impacto en Argentina

Durante 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de USD 6.037 millones, con un crecimiento interanual cercano al 30 %. En ese marco, el litio y el cobre se consolidan como sectores estratégicos para la generación de divisas, el empleo calificado y la dinamización de las economías regionales.

Proyección económica

El Gobierno nacional prevé que Argentina alcance USD 100.000 millones en exportaciones totales en los próximos siete años. Dentro de ese escenario, la minería podría superar los USD 20.000 millones en ese período y alcanzar más de USD 30.000 millones hacia el final de la próxima década.

El entendimiento bilateral se apoya en un contexto macroeconómico de mayor estabilidad, con reglas claras y previsibles para la inversión, consolidando a la minería, la energía y la agroindustria como pilares centrales del proceso de transformación económica del país.