Argentina Sub-20 venció a Italia y clasificó con puntaje ideal en Chile

La Selección argentina Sub-20 se impuso por 1 a 0 ante Italia en la ciudad chilena de Valparaíso, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría. Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Placente cerró la fase de grupos con puntaje perfecto (9 puntos) y se clasificó a octavos de final como líder invicto.

El encuentro se disputó en el estadio Elías Figueroa Brander, donde el defensor Dylan Gorosito marcó el único gol del partido a los 30 minutos del segundo tiempo, tras una gran jugada individual dentro del área.

Durante la primera etapa, el conjunto nacional tuvo la oportunidad más clara con un remate de Julio Soler que se estrelló en el travesaño. Italia también había convertido a través de Lorenzo Riccio, pero el árbitro Keylor Herrera, asistido por el VAR, anuló el tanto por una falta previa.

Con el resultado, Argentina se quedó con el primer puesto del Grupo D, mientras que Italia, dirigida por Carmine Nunziata, terminó segunda con 4 unidades.

En octavos, la Albiceleste enfrentará el miércoles a las 16.30 en el estadio Julio Martínez Prádanos de Santiago a uno de los mejores terceros: Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica.

🏆 Síntesis del partido

Mundial Sub-20 de Chile – Grupo D – 3° Fecha

📍 Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

👨‍⚖️ Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica)

Argentina: Santino Barbi; Valente Pierani, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andre Natali; Javison Idele, Mattia Liberali, Alessandro Berretta, Emmanuel Benjamin; Ismael Konaté, Alvin Okoro y Lorenzo Riccio.

DT: Carmine Nunziata.

⚽ Gol: 30’ ST Dylan Gorosito (ARG).