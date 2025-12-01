Argentina lanza su primer medicamento inyectable nacional para tratar la obesidad

El laboratorio Elea anunció el lanzamiento de Obetide, la primera semaglutida inyectable producida en Argentina, destinada al tratamiento del sobrepeso y la obesidad. El medicamento ya cuenta con aprobación sanitaria y comenzará a comercializarse a un precio significativamente menor que las versiones importadas, con el objetivo de mejorar el acceso a esta terapia.

El debut del producto se da en un contexto sanitario complejo: más del 60% de la población adulta en el país convive con exceso de peso, lo que convierte a la obesidad en una enfermedad crónica de alta prevalencia.

Según indicó la compañía, Obetide se aplicará mediante una inyección subcutánea semanal con jeringa prellenada, un formato que facilita la adherencia de los pacientes. La semaglutida, su principio activo, actúa sobre los centros cerebrales que regulan el apetito, disminuyendo el hambre y promoviendo sensación de saciedad.

Especialistas consultados remarcaron que, si bien la semaglutida ha demostrado ser altamente efectiva —en algunos estudios permitió reducir más del 18% del peso corporal—, su administración debe integrarse a un plan integral con alimentación saludable, actividad física y control médico periódico.

El lanzamiento de este medicamento marca un hito para la salud pública en Argentina, ya que amplía la disponibilidad de tratamientos modernos para una problemática de alto impacto. Su efectividad social, no obstante, dependerá del acceso en farmacias, la cobertura y el uso adecuado supervisado por profesionales.