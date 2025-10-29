Argentina declara “alerta máxima” en las fronteras por la guerra narco en Brasil

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la activación de una “alerta máxima” en las fronteras argentinas que limitan con Brasil, luego de los enfrentamientos armados y ejecuciones ocurridos en Río de Janeiro durante los últimos días.

Bullrich anticipó que el Gobierno nacional convocará a una reunión de urgencia con las fuerzas federales para coordinar medidas preventivas, ante la posibilidad de que integrantes de organizaciones criminales brasileñas, especialmente del Comando Vermelho (CV), intenten cruzar hacia territorio argentino.

En diálogo con Cadena 3, la funcionaria fue tajante:

“Dispondré una alerta máxima en las fronteras para que no haya cruces de aquellos que deben estar moviéndose de lugar. Significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen. Por supuesto diferenciando los turistas”.

El protocolo de alerta máxima implicará mayores controles migratorios y de Gendarmería en pasos terrestres y fluviales, con un foco particular en la identificación de personas vinculadas al crimen organizado brasileño.

La medida se aplicará especialmente en las provincias del Litoral y el Noroeste, donde se encuentran los principales accesos desde Brasil.