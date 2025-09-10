Argentina cerró las Eliminatorias con derrota ante Ecuador en Guayaquil

En la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, la Selección Argentina perdió por la mínima diferencia frente a Ecuador, en un partido intenso y cargado de protestas. El único gol llegó a los 55 minutos, cuando Enner Valencia convirtió de penal tras una falta dentro del área.

Desde el inicio, el equipo local se mostró más sólido y generó las situaciones más claras. El arquero Emiliano “Dibu” Martínez fue clave con varias intervenciones, aunque no pudo evitar la caída de su arco en la jugada del penal.

La Albiceleste sufrió además la expulsión de Nicolás Otamendi a los 38 minutos del primer tiempo, lo que condicionó el desarrollo del encuentro. A pesar de algunas aproximaciones de Lo Celso y Nico González, Argentina no logró concretar sus chances.

En el complemento, Ecuador mantuvo el control de la pelota y complicó con remates de media distancia. Argentina, con un hombre menos, buscó el empate pero careció de precisión. Finalmente, el marcador no se modificó y los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron las Eliminatorias con una derrota en Guayaquil.