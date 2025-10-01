Argentina busca integrarse a los operativos de EE.UU. en el Caribe contra el narcotráfico

El Ejecutivo nacional avanza en gestiones para integrarse a los despliegues navales de los Estados Unidos en el Caribe, enfocados en intercepciones de embarcaciones vinculadas al narcotráfico que parten desde Venezuela.

En Casa Rosada remarcan que el objetivo es profundizar la cooperación militar con la administración del presidente republicano Donald Trump, y a la vez reforzar el reclamo por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas desde diciembre de 2024.

Según confirmaron fuentes oficiales, hubo contactos iniciales entre el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, y los equipos del secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aunque por el momento no se registraron avances concretos. La propuesta surgió mientras el destructor ARA participaba del ejercicio internacional “Unitas” en costas estadounidenses.

En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo encuentros con el equipo de rescate de rehenes del FBI, en un marco más amplio de cooperación con agencias norteamericanas.

El Gobierno también busca financiamiento de EE.UU. para modernizar las Fuerzas Armadas, bajo un esquema similar al utilizado en la compra de los aviones F-16, que incluyó un paquete de sostenimiento por US$941 millones.

Además, mediante un DNU, la Casa Rosada autorizó el ingreso de tropas y equipamiento estadounidenses a las bases navales de Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, para participar en el ejercicio “Tridente”. La actividad prevé entrenamientos conjuntos con 30 efectivos de la Guerra Especial Naval de EE.UU., a un costo cubierto por la Armada Argentina.