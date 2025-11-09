ARCA subasta más de 170 dispositivos tecnológicos incautados por la Aduana

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una subasta pública online de más de 170 dispositivos tecnológicos incautados en operativos realizados por la Aduana de Santo Tomé.

El remate se llevará a cabo este jueves 14 de noviembre, a través del portal de Subastas del Banco Ciudad, entre las 11:00 y las 12:05 horas, con precios base desde los $15.000.

Entre los artículos destacados figuran:

30 parlantes JBL (base $35.000)

19 consolas PlayStation 4 y cuatro joysticks Sony (base $96.000)

49 estéreos Pioneer y Booster (base $40.551)

43 adaptadores para TV Apple y Google (base $35.000)

Además de equipos de audio, dispositivos de almacenamiento y otros artículos electrónicos.

Los productos estuvieron exhibidos en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y los interesados podrán inscribirse hasta el 11 de noviembre a las 11:00 horas para participar.

Marco legal y condiciones de la subasta

La subasta se realiza bajo la Disposición 31/2025, publicada en el Boletín Oficial, conforme al Código Aduanero, que establece que las mercaderías bajo custodia aduanera deben ser comercializadas en remates públicos.

Los interesados deberán crear un usuario en el portal, registrarse en ARCA y, en algunos casos, efectuar un depósito en garantía para poder ofertar.

Una vez inscriptos, podrán acceder al listado completo de lotes, con fotos e información técnica detallada.

Operativos y secuestros recientes

La Aduana, a través de sus subdirecciones de Control Aduanero y Operaciones Aduaneras del Interior, realizó diversos procedimientos que derivaron en el secuestro de productos falsificados o de contrabando en distintas provincias: