Árbol festeja 30 años de música con una gira internacional que llega a San Luis

Luego del vibrante show en el C Art Media, la banda Árbol anunció oficialmente su gira por los 30 años de trayectoria, con paradas en distintos escenarios de Argentina, Chile y México.

El tour incluye ciudades como CABA, el Conurbano Bonaerense, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Córdoba, además de presentaciones en Santiago de Chile, Guadalajara y Ciudad de México.

El 05 de octubre la banda llegará a Comuna Club, en San Luis, donde el público podrá disfrutar de una noche que promete clásicos como “Trenes, camiones y tractores”, “Pequeños sueños”, “La nena monstruo” y “El fantasma”. Además, presentarán en vivo sus más recientes singles: “Pintao” (junto a Duki y Ysy A), “La Güera Salomé” (del mexicano Fito Olivares) y la versión de “Bancate ese defecto”, homenaje a Charly García.

Formados en Haedo a fines de los años ’90, Árbol irrumpió en la escena del rock argentino con una propuesta que mezclaba guitarras potentes, rap, ska, ritmos folklóricos y bases electrónicas. Su primer disco independiente, “Jardín Frenético” (1996), llamó la atención de Gustavo Santaolalla, quien los impulsó a firmar con el sello Surco.

Desde entonces, la banda construyó una identidad única con discos como “Chapusongs” (2001), “Guau!” (2004) —que incluyó su recordada versión de “Ji Ji Ji” de Los Redondos—, “Hormigas” (2007) y “No me etiquetes” (2009). Con canciones como “Pequeños sueños”, “El fantasma” y “Ya lo sabemos”, Árbol se ganó un lugar de peso en la música nacional.

En los últimos años, además de editar nuevas canciones y reversionar clásicos junto a artistas como Natalie Pérez o Sebastián Teysera de La Vela Puerca, realizaron giras por Europa y Latinoamérica, siempre manteniendo el vínculo con un público intergeneracional que los sigue coreando.

Hoy, tres décadas después de aquel comienzo en el oeste bonaerense, Pablo Romero (voz), Sebastián Bianchini (bajo), Hernán Bruckner (guitarra) y Martín Millán (batería) celebran su historia con una gira que repasa lo mejor de su repertorio y abre una nueva etapa para la banda.

Gira 30 años – primera parte