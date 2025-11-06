Anunciaron obras por más de $2.600 millones para Villa Mercedes

El plan contempla pavimentación, cloacas y mejoras de servicios básicos en toda la ciudad

El Gobierno provincial y la Municipalidad de Villa Mercedes firmaron este jueves un nuevo convenio del programa “Construyendo con tu pueblo”, que destinará más de $2.600 millones a obras públicas en la ciudad.

El intendente Maximiliano Frontera y el gobernador Claudio Poggi encabezaron el acto.

El acuerdo da continuidad al plan anterior y busca impulsar la obra pública, generar empleo local y mejorar la infraestructura urbana. “Hoy es un día muy especial para nuestra ciudad. El trabajo conjunto con el gobernador y su equipo se refleja en estas acciones”, expresó Frontera durante su discurso.

Obras y objetivos del nuevo plan

El 50% de los fondos será aportado por la Provincia y el resto por el Municipio. Según detalló Frontera, los recursos permitirán avanzar con pavimentación, repavimentación, alumbrado, agua potable y el desarrollo de un plan maestro de cloacas, que se presentará antes del 31 de diciembre en el edificio de Obras Sanitarias, junto al histórico tanque.

“Estamos acompañando el crecimiento y desarrollo de Villa Mercedes, mejorando los servicios y arreglando lo que se va rompiendo”, añadió el jefe comunal. También anticipó que, antes de fin de año, la inversión total en obras superará los $5.500 millones.

Compromiso conjunto y mirada a futuro

Por su parte, el gobernador Poggi destacó que el esquema “une esfuerzos y presupuestos entre Provincia y Municipio en tiempos difíciles”, y que el programa continuará vigente durante 2026, ya con partidas previstas en el presupuesto provincial.

“Estar cerca de los municipios, las instituciones, las escuelas y los hospitales es nuestra forma de gobernar”, sostuvo el mandatario, quien adelantó que volverá a Villa Mercedes dos veces más esta semana para participar de distintas actividades.