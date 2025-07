Este jueves por la tarde, profesionales de la salud participarán de una capacitación en métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARCs), organizada por la carrera de Obstetricia de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, con el apoyo del Ministerio de Salud provincial y de la Asociación Argentina de Anticoncepción (AMADA), presidida por la doctora María Elisa Moltoni.

La actividad se realizará en la Extensión Áulica del Barrio Las Poetas, frente a la Maternidad Dr. Julio Luco, y está dirigida exclusivamente a profesionales del área obstétrica.

“Los LARCs son los métodos más eficaces que tenemos actualmente. No requieren intervención diaria de la usuaria, tienen una tasa de falla menor al 1% y son altamente costo-efectivos”, señaló la doctora Moltoni. Entre ellos se destacan el implante subdérmico y los dispositivos intrauterinos (DIU de cobre y SIU hormonal).

Los métodos LARCs no son nuevos, pero desde el estudio CHOICE en 2012, su promoción ha cobrado impulso como una herramienta central para reducir embarazos no planificados. Según datos globales, entre el 50% y 60% de los embarazos no son intencionales, lo que subraya la importancia de políticas públicas que promuevan el uso de anticonceptivos eficaces.

“Si logramos que más personas usen estos métodos, con asesoramiento adecuado, se reduce la solicitud de abortos y mejora la salud pública en general”, destacó la especialista.

En San Luis, estos métodos están disponibles tanto en el sector público como en la seguridad social y obras sociales privadas, y su acceso ha mejorado gracias a su inclusión en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

La UNViMe lleva adelante un proyecto de extensión sobre Educación Sexual Integral que incluye visitas a escuelas y asesoramiento permanente en su consultorio de Salud Sexual y Reproductiva. Según el director de la carrera de Obstetricia, Gastón Ortubia, las dudas más frecuentes en adolescentes giran en torno al uso de métodos de larga duración.

“El desafío está en derribar mitos tanto en la comunidad como dentro del equipo de salud. Por eso estas capacitaciones son clave para fortalecer el acceso”, afirmó Ortubia.

La charla también abordó preguntas frecuentes del público, como la posibilidad de uso de DIU en personas sin hijos, los efectos secundarios esperables y el uso de anticonceptivos en la etapa del climaterio.

“Todos los métodos deben adecuarse a cada situación clínica y no a la edad”, concluyó la doctora Moltoni, subrayando que incluso adolescentes pueden optar por métodos de larga duración si lo desean.