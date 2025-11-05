ANSES oficializó un aumento del 2,08% para jubilaciones y asignaciones desde noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un aumento del 2,08% en los haberes de jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares, junto con los nuevos límites de ingresos del grupo familiar.
El ajuste, correspondiente a la inflación de septiembre, fue dispuesto mediante las Resoluciones 338 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial.
Según el documento, el haber mínimo garantizado desde noviembre será de $333.085,39, mientras que el máximo ascenderá a $2.241.349,35. Con esta actualización, el haber mínimo sube de $326.298 y el máximo de $2.195.679.
Además, los jubilados que perciben la mínima continuarán cobrando un bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $403.085.
Nuevos valores previsionales
El texto firmado por el titular de ANSES, Fernando Bearzi, fija las bases imponibles mínima y máxima en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente.
-
Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31
Con bono de $70.000, el total asciende a $336.468.
Asignaciones familiares y por hijo
A partir de noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo será de $119.691, y de $155.599 para quienes residen en la Zona I (Patagonia y Partido de Patagones).
En el caso de los trabajadores formales, los montos varían según el ingreso familiar:
-
Hasta $926.676: $59.851 por hijo
-
Hasta $1.359.061: $40.371
-
Hasta $1.569.083: $24.418
-
Hasta $4.907.218: $12.597
Los mismos valores aplican a la Asignación Familiar Prenatal, y se incrementan para hijos con discapacidad:
-
Hasta $926.676: $194.873
-
Hasta $1.359.061: $137.860
-
Más de $1.359.061: $87.007
Monotributistas y asignaciones únicas
Para los contribuyentes del Monotributo, los montos según categoría son:
-
A: $59.851
-
B: $40.371
-
C: $24.418
-
D a G: $12.597
Asignaciones por única vez:
-
Nacimiento: $69.763
-
Adopción: $417.116
-
Matrimonio: $104.459
-
Ayuda Escolar Anual: $42.039
El incremento también alcanza a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la prestación por desempleo.
Por último, la normativa aclara que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.453.609, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares.