ANSES oficializó un aumento del 2,08% para jubilaciones y asignaciones desde noviembre

El nuevo ajuste acompaña la inflación de septiembre y actualiza todos los topes familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un aumento del 2,08% en los haberes de jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares, junto con los nuevos límites de ingresos del grupo familiar.

El ajuste, correspondiente a la inflación de septiembre, fue dispuesto mediante las Resoluciones 338 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Según el documento, el haber mínimo garantizado desde noviembre será de $333.085,39, mientras que el máximo ascenderá a $2.241.349,35. Con esta actualización, el haber mínimo sube de $326.298 y el máximo de $2.195.679.

Además, los jubilados que perciben la mínima continuarán cobrando un bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $403.085.

 Nuevos valores previsionales

El texto firmado por el titular de ANSES, Fernando Bearzi, fija las bases imponibles mínima y máxima en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente.

  • Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31
    Con bono de $70.000, el total asciende a $336.468.

Asignaciones familiares y por hijo

A partir de noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo será de $119.691, y de $155.599 para quienes residen en la Zona I (Patagonia y Partido de Patagones).

En el caso de los trabajadores formales, los montos varían según el ingreso familiar:

  • Hasta $926.676: $59.851 por hijo

  • Hasta $1.359.061: $40.371

  • Hasta $1.569.083: $24.418

  • Hasta $4.907.218: $12.597

Los mismos valores aplican a la Asignación Familiar Prenatal, y se incrementan para hijos con discapacidad:

  • Hasta $926.676: $194.873

  • Hasta $1.359.061: $137.860

  • Más de $1.359.061: $87.007

Monotributistas y asignaciones únicas

Para los contribuyentes del Monotributo, los montos según categoría son:

  • A: $59.851

  • B: $40.371

  • C: $24.418

  • D a G: $12.597

Asignaciones por única vez:

  • Nacimiento: $69.763

  • Adopción: $417.116

  • Matrimonio: $104.459

  • Ayuda Escolar Anual: $42.039

El incremento también alcanza a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la prestación por desempleo.

Por último, la normativa aclara que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.453.609, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares.