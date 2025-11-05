ANSES oficializó un aumento del 2,08% para jubilaciones y asignaciones desde noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este miércoles un aumento del 2,08% en los haberes de jubilados, pensionados y en los montos de las asignaciones familiares, junto con los nuevos límites de ingresos del grupo familiar.

El ajuste, correspondiente a la inflación de septiembre, fue dispuesto mediante las Resoluciones 338 y 339/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Según el documento, el haber mínimo garantizado desde noviembre será de $333.085,39, mientras que el máximo ascenderá a $2.241.349,35. Con esta actualización, el haber mínimo sube de $326.298 y el máximo de $2.195.679.

Además, los jubilados que perciben la mínima continuarán cobrando un bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $403.085.

Nuevos valores previsionales

El texto firmado por el titular de ANSES, Fernando Bearzi, fija las bases imponibles mínima y máxima en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente.

Prestación Básica Universal (PBU): $152.371,37

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.468,31

Con bono de $70.000, el total asciende a $336.468.

Asignaciones familiares y por hijo

A partir de noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo será de $119.691, y de $155.599 para quienes residen en la Zona I (Patagonia y Partido de Patagones).

En el caso de los trabajadores formales, los montos varían según el ingreso familiar:

Hasta $926.676 : $59.851 por hijo

Hasta $1.359.061 : $40.371

Hasta $1.569.083 : $24.418

Hasta $4.907.218: $12.597

Los mismos valores aplican a la Asignación Familiar Prenatal, y se incrementan para hijos con discapacidad:

Hasta $926.676: $194.873

Hasta $1.359.061: $137.860

Más de $1.359.061: $87.007

Monotributistas y asignaciones únicas

Para los contribuyentes del Monotributo, los montos según categoría son:

A: $59.851

B: $40.371

C: $24.418

D a G: $12.597

Asignaciones por única vez:

Nacimiento: $69.763

Adopción: $417.116

Matrimonio: $104.459

Ayuda Escolar Anual: $42.039

El incremento también alcanza a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la prestación por desempleo.

Por último, la normativa aclara que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.453.609, el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares.