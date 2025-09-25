ANSES confirmó el aumento del 1,88% en jubilaciones y asignaciones desde octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó este jueves un incremento del 1,88% en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de las resoluciones 317 y 318/2025.

Con la actualización, el haber mínimo garantizado pasará de $320.277 a $326.298, mientras que el haber máximo subirá de $2.155.162 a $2.195.679. Los jubilados que perciben la mínima continuarán recibiendo un bono de $70.000, lo que elevará el monto total a $396.298.

En paralelo, la Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $149.266,62, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $261.038,70, que con el bono llegará a $331.038.

Respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, el monto será de $117.252 en la mayoría del país y de $152.428 en la Zona I (Patagonia y el Partido de Patagones).

En el caso de trabajadores registrados, el valor por hijo variará entre $58.631 y $12.340, según los ingresos familiares. Para hijos con discapacidad, los montos irán desde $190.902 hasta $85.234.

El aumento también impactará en las asignaciones por única vez:

Nacimiento: $68.341

Adopción: $408.616

Matrimonio: $102.330

Ayuda Escolar Anual: $42.039

Finalmente, se estableció que quienes tengan un ingreso individual superior a $2.403.613 quedarán excluidos del cobro de asignaciones, aun cuando el grupo familiar no supere el tope máximo.