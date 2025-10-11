ANSES actualizó los topes y montos: quiénes cobran y quiénes ya no califican

Los montos actualizados rigen desde octubre y pueden consultarse con CUIL en la web oficial.

La actualización de las asignaciones familiares que aplica la ANSES este mes, pensada para acompañar las variaciones salariales, deja fuera del beneficio al 22% de los trabajadores en blanco. Se trata, principalmente, de sectores de ingresos altos y medio-altos, como cargos directivos, gerenciales, especialistas en tecnología, marketing y personal bancario y de fintech.

Estos empleados no solo no recibirán los nuevos montos —que van desde $12.340 por hijo hasta $408.616 por adopción—, sino que además seguirán alcanzados por el impuesto a las ganancias.

Según la Resolución 318/25 de ANSES, para acceder a las asignaciones familiares en octubre el ingreso individual máximo permitido es de $2.403.613 brutos, y el tope familiar de $4.807.226.
Si alguno de los integrantes supera esos límites, todo el grupo familiar pierde el beneficio.

En tanto, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) llegó en julio a $1.510.680,81, lo que ubica a gran parte de los asalariados dentro del rango de acceso. Incluso, con un incremento promedio del 5% trimestral, el promedio salarial rondaría los $1.600.000, aún por debajo del tope.

Asignación Familiar por Hijo:

  • Hasta $907.793 → $58.631

  • De $907.793,01 a $1.331.368 → $39.548

  • De $1.331.368,01 a $1.537.111 → $23.920

  • De $1.537.111,01 a $4.807.226 → $12.340

Hijo con discapacidad:

  • Hasta $907.793 → $190.902

  • De $907.793,01 a $1.331.368 → $135.050

  • Más de $1.331.368 → $85.234

Otras asignaciones:

  • Por cónyuge: $14.223

  • Por nacimiento: $68.341

  • Por adopción: $408.616

  • Por matrimonio: $102.330

  • Prenatal: mismos valores que por hijo

  • Por maternidad: según salario bruto, sin límite de grupo familiar

Los trabajadores pueden verificar si cumplen los requisitos en el sitio oficial de ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
El sistema informa si la prestación está activa y cuándo y dónde se cobra.

Para crear la clave:

  1. Ingresar a www.anses.gob.ar

  2. Completar el formulario con número de beneficio o CUIL

  3. Hacer clic en “Consulta”

  4. El sistema informará fecha y lugar de cobro

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), actualmente hay 13,2 millones de trabajadores registrados:

  • 10,1 millones asalariados (públicos, privados y casas particulares)

  • 3,1 millones independientes (monotributistas y autónomos)

Todos ellos pueden acceder al beneficio si están dentro de los límites salariales establecidos.