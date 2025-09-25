Andrea Quiroga manifestó preocupación de no poder asumir

Andrea Quiroga, concejal electa y representante del partido MoCoMer, quien fuera a las elecciones como partido aliado del PJ Albertista, dio una entrevista en Fm Lafinur.

La mujer, conocida en la sociedad por las denuncias que en el 2024 hiciera el medio político “La línea”, explicando que ella y su esposo Carlos Cobo serían operadores políticos del Albertismo en Villa Mercedes, habría hecho una serie de denuncias contra la intendencia municipal de Villa Mercedes, antes y durante la campaña electoral, por presuntas irregularidades. Estas fueron rechazadas por inconsistencias en la justicia dos veces, a lo cual el Intendente Maximiliano Frontera habría contestado con una denuncia propia por falsas acusaciones.

A espera de lo que resuelva la justicia, la mujer dio una entrevista en FM Lafinur, manifestando preocupación con respecto a su asunción. Sin embargo, también aclaró que considera tener derecho a ocupar la banca, y que va a hacer lo que tenga que hacer para asumir.