ANDAR estrenó “El Huayno” junto a Fabricio Rodríguez: raíz y frescura en una misma canción

La banda villamercedina ANDAR dio un paso clave en su camino artístico con el estreno de “El Huayno”, una composición que entrelaza raíces folklóricas, frescura y el aporte de un invitado de lujo: el armonicista y cantante cordobés Fabricio Rodríguez, reconocido en todo el país.

El tema vio la luz el lunes 1 de septiembre en todas las plataformas digitales y fue grabado en la Casa de la Música, como parte del primer disco que el grupo está gestando.

Su autor, Jonatan Pizarro, compartió la intimidad de la creación: “El huayno es una canción que escribí a mediados de 2020 y que, como la mayoría de mis composiciones, quedó guardada hasta que conformamos ANDAR con Nicolás Bacchi y Damián Rodríguez. Ellos se animaron a cantar cosas propias y, buscando entre mis cuadernos y archivos, me topé con esta letra. No sufrió modificaciones en la lírica, pero sí en la música: la reversioné adaptándola al estilo que estábamos creando con los chicos”.

La colaboración con Fabricio llegó casi de manera natural. Su presencia en la última Fiesta de la Calle Angosta coincidió con el proceso de grabación de ANDAR. La elección de este tema no fue casual: “Elegimos El Huayno porque era un ritmo cercano a Fabri y una melodía que se prestaba para su armónica. Fue un acierto y un lujo contar con su presencia. Ahora es momento de que la gente la disfrute tanto como nosotros”, expresaron los integrantes.

El resultado es una pieza que, más allá de ser canción, se convierte en puente: entre generaciones, entre estilos, entre la raíz y la modernidad. Un huayno que respira aire puntano y late con el pulso de quienes lo hicieron posible.

Y la música no se queda en la virtualidad. Esta noche, ANDAR se presentará en la peña “Canto del Alma” para compartir en vivo parte de su repertorio. Además, el 13 de septiembre estarán en Lavaise, invitando al público a sumarse a este recorrido artístico que recién comienza, pero que ya muestra señales de vuelo alto.