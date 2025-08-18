La institución Amuyen, que acompaña a jóvenes a través de talleres de panadería, carpintería, educación física y autovalidación, enfrenta serias dificultades en su infraestructura debido al deterioro generado por el paso del tiempo y las condiciones climáticas.

Las paredes presentan humedad y hongos, la mampostería está dañada, la red eléctrica se encuentra comprometida y los muebles necesitan reparación o reemplazo. Frente a este panorama, la organización inició una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos que permitan recuperar el espacio donde se desarrollan las actividades.

Desde la institución remarcaron: “Creemos en las capacidades, no en las limitaciones”, y pidieron el apoyo de los vecinos de Villa Mercedes para que los jóvenes puedan seguir aprendiendo en un entorno seguro.

👉 Para colaborar: