La Subsecretaría de Ambiente de la Nación, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), participó en el operativo de traslado de cinco lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) desde el Aquarium de Mar del Plata hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino a República Dominicana.

Durante la visita, la comisión también verificó el estado sanitario de otros ejemplares de fauna silvestre que habitan en el acuario, entre ellos diez delfines nariz de botella (Tursiops truncatus).

Tras la evaluación, se constató que los delfines se encuentran en buen estado de conservación, con medidas de bienestar animal garantizadas, y que cuentan con los permisos de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y las autorizaciones nacionales necesarias para su traslado fuera del país.

En cuanto a los lobos marinos, se detalló que dos de los ejemplares llegaron desde España, mientras que tres nacieron en el acuario marplatense, en el marco de un programa de reproducción en cautiverio.