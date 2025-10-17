Alumnos del “Mahatma Gandhi” visitaron el Data Center provincial

Un grupo de alumnos de la Escuela Pública Bilingüe Digital “Mahatma Gandhi”, de Villa Mercedes, realizó una visita educativa al Data Center de la Autopista de la Información (AUI), con el objetivo de conocer de cerca el funcionamiento de la infraestructura tecnológica que garantiza la conectividad en toda la provincia.

Durante el recorrido, los estudiantes recorrieron las áreas de Monitoreo, Operaciones Troncales e Ingenieriles, Geoasistencia y Call Center, donde el personal técnico de la AUI explicó los procesos que permiten mantener activa la red de datos provincial.

La institución educativa, reconocida por su orientación bilingüe y digital, impulsa estas experiencias como parte de su propuesta pedagógica para fortalecer los aprendizajes vinculados a la tecnología y la innovación.

La jornada concluyó con una visita a la sala de equipos, donde los jóvenes se interiorizaron sobre la topología de la red, los sistemas de seguridad y respaldo energético, y la gestión del Centro de Operaciones de Red (NOC). Allí pudieron observar en tiempo real el trabajo de los especialistas encargados de asegurar el funcionamiento continuo del Data Center provincial.