Allanamientos en Villa Mercedes: un detenido y cocaína valuada en más de $1,5 millones

La División Lucha Contra el Narcotráfico de la Unidad Regional de Orden Público N° 2 realizó el jueves 9 de octubre dos allanamientos en Villa Mercedes, tras una investigación de cuatro meses por infracciones a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, con intervención de la Fiscalía Federal, y se concretaron en domicilios donde se presumía la venta de drogas al menudeo.

En el primer operativo, realizado en calle Ministro Berrondo 930 (barrio Eva Perón I), fue detenido un hombre de 47 años, mientras que otros adultos y tres menores fueron puestos a resguardo por personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (C.A.N.A.F.). Allí se secuestraron 63 envoltorios de cocaína, recortes de nylon, un celular y $65.000 en efectivo.

El segundo allanamiento tuvo lugar en calle Farfán y Dr. Mundet (barrio Eva Perón II), donde se incautaron cuatro teléfonos celulares, municiones calibre 22 y 38, $405.000, semillas de cannabis, un envoltorio compacto de cocaína y una balanza digital.

En total, la cocaína secuestrada pesó 52,85 gramos, cantidad suficiente para la elaboración de 215 dosis, valuadas en el mercado ilícito en $1.505.000.

El detenido permanece alojado en la Unidad Regional de Orden Público N° 2 y será indagado en las próximas horas, según lo dispuso la Justicia Federal. En los operativos participaron efectivos del Comando Radioeléctrico, Comisaría 40ª, CANAF, Policía Científica y la Oficina de Antecedentes Personales.