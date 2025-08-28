Allanamientos en Villa Mercedes: un detenido con pedido de captura

Este miércoles 27 de agosto, personal del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes llevó adelante dos allanamientos en el marco de una causa por robos reiterados doblemente calificados por escalamiento y efracción.

La investigación se encuentra vinculada a hechos ocurridos en un local comercial de calle Pueyrredón al 1600 y cuenta con la intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 3 y el Juzgado de Garantía N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Los procedimientos se concretaron en domicilios de calle Santa Fe y calle General Paz, donde se secuestraron elementos y documentación vinculados a la causa.

En el allanamiento realizado en calle Santa Fe, los efectivos identificaron a las personas presentes y comprobaron, a través del sistema SIFCOP, que un hombre de 28 años registraba un pedido de detención vigente por otro hecho de robo. El sujeto fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la justicia.

Las diligencias se realizaron con la intervención de la Fiscalía de Instrucción y el Juzgado de Garantía de la Segunda Circunscripción Judicial.