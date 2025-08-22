Allanamientos en Villa Mercedes: la Policía recuperó una moto robada y detuvo a dos jóvenes

La Policía recuperó una motocicleta Motomel B110 que había sido sustraída y detuvo a dos jóvenes vinculados al hecho. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 3, bajo la dirección del Dr. José Olguín.

El hecho se remonta al martes 12 de agosto, cuando un hombre de 29 años denunció que su motocicleta, estacionada frente a su domicilio en Santiago Betbeder, entre Balcarce y Belgrano, había sido robada. El rodado estaba asegurado únicamente con un trabamanubrio.

Tras la denuncia, la Policía inició tareas investigativas que incluyeron entrevistas y análisis de registros fílmicos. Como resultado, el jueves 21 de agosto se realizaron allanamientos en dos domicilios de la ciudad:

En Hipólito Yrigoyen al 400 , se secuestraron prendas de vestir vinculadas al robo y se detuvo a un joven de 22 años.

En Nelson al 1800, los efectivos recuperaron la motocicleta sustraída, partes de otros rodados y detuvieron a un joven de 20 años.

Ambos fueron alojados en celdas policiales y los elementos secuestrados. El viernes 22 de agosto, la Fiscalía confirmó que los dos jóvenes quedaron detenidos por el hecho delictivo investigado.