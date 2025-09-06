Allanamientos en Santa Rosa del Conlara: secuestran drogas por más de $1,6 millones

La Policía de San Luis desarticuló este viernes 5 de septiembre dos centros de venta y distribución de drogas en Santa Rosa del Conlara, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes y ejecutados por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, con apoyo del Grupo COAR y efectivos de la Comisaría Distrito 25°.

Los allanamientos se realizaron en una vivienda de calle Mitre al 700 y otra de calle José María Martínez, a pocos metros de San Luis.

En el primer domicilio se incautó marihuana equivalente a 144 dosis, valuadas en $504.000, junto a un teléfono celular.

En la segunda vivienda se secuestraron 133 dosis de marihuana valuadas en $466.200, 139 dosis de cocaína con un valor estimado en $698.000, tres teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y $595.420 en efectivo.

Tras el operativo, un hombre de 36 años fue detenido por orden del Juzgado Federal, acusado de infringir la Ley de Estupefacientes.