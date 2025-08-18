La Dirección General de Investigaciones, a través del Departamento de Investigaciones de Villa Mercedes, realizó un allanamiento en el marco de una causa por hurto calificado de motocicleta, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 3, a cargo del Dr. José Olguín.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calles Leonismos Argentinos y Ramón Valdez, en el barrio San José. Allí se secuestraron dos motocicletas 110cc parcialmente desarmadas, pintadas y con numeración de chasis y motor limadas. Los rodados serán sometidos a pericias para determinar si corresponden a vehículos robados o vinculados a otros delitos.

Además, se incautaron dos parlantes tipo torre (marcas Philips y Noblex), presuntamente relacionados con otros hechos delictivos.

En el lugar se encontraban dos menores de 15 y 16 años, quienes quedaron bajo resguardo de la C.A.N.A.F.. También fue demorada una mujer de 32 años, acusada de intentar entorpecer el procedimiento al alertar al propietario de la vivienda sobre la presencia policial.