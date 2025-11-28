Allanamiento en Villa Mercedes: incautan 268 dosis de cocaína

Este jueves 27 de noviembre, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico intervinieron en un allanamiento realizado por policías del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, tras el posible hallazgo de droga en una vivienda ubicada en calle Esteban Agüero, en el extremo sur de la ciudad.

Al arribar al lugar, el personal especializado constató que en el patio trasero había una bolsa de nylon con varios envoltorios que contenían cocaína.

Por orden de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, se procedió al secuestro de la sustancia, con capacidad para producir 268 dosis, valuadas en $1.340.000. También se incautaron cuatro teléfonos celulares, una balanza de precisión digital y una planta de marihuana.