la Policía incautó droga valuada en más de un millón de pesos tras un allanamiento realizado este viernes por la noche en el marco de acciones contra el narcotráfico.

El operativo fue ejecutado por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico y ordenado por el Juzgado Federal de San Luis. El procedimiento tuvo lugar en un domicilio de calle Colón al 1200, donde se desarticuló un centro de venta y distribución de estupefacientes.

En el lugar, los efectivos secuestraron un envoltorio de nylon con marihuana —equivalente a 39 dosis valuadas en $136.000— y varios con cocaína, suficiente para 176 dosis valuadas en $880.000. Además, hallaron una planta de marihuana, cuatro teléfonos celulares, una balanza de precisión y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Como resultado, un hombre de 35 años fue detenido e incomunicado por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.