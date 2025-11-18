Allanamiento en La Ribera por un reporte internacional de ciberdelitos

La Policía de San Luis realizó este lunes 17 de noviembre un allanamiento en un domicilio del barrio La Ribera, en Villa Mercedes, en el marco de una investigación por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. La medida se originó a partir de un reporte internacional del NCMEC y es dirigida por la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 1, a cargo de la Dra. Nayla Cabrera Muñoz, con competencia en Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores.

La orden de allanamiento fue emitida por el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Durante el procedimiento, efectivos de la Unidad de Investigación Ciberdelitos y del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes secuestraron seis teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento, que serán sometidos a peritajes.

Como resultado, un hombre de 38 años quedó detenido y a disposición de la fiscalía interviniente.

En el lugar también actuó personal de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, que secuestró semillas y hojas de marihuana.