Alivio en Villa Mercedes: apareció sano y salvo Aníbal Fernández

Luego de varios días de rastrillajes, Aníbal Fernández, de 46 años, fue hallado con vida en las últimas horas en cercanías del río. El operativo había comenzado el martes pasado, cuando se denunció su desaparición en el barrio Las Mirandas.

Su hermana, Susana, confirmó que fue otro de sus hermanos quien lo encontró esta mañana. Fernández estaba con signos de hipotermia y algunas lesiones menores, pero se encuentra fuera de peligro y ya recibió atención médica.

El hombre, que atraviesa un cuadro de salud mental y estaba bajo medicación, había sido visto por última vez el martes alrededor de las 19:30 horas. En los días posteriores, fuerzas de seguridad, Defensa Civil, Policía y equipos K9 participaron en el operativo de búsqueda, que se concentró en la zona del puente Monseñor de Andrea.

“Lo importante es que apareció vivo y ya está en manos de los médicos”, expresó su hermana en diálogo con VMI Radio 88.1 FM