Alfredo Hoffman: “El juicio negativo drena nuestra energía”

El coach de vida Alfredo Hoffman visitó una vez más los estudios de VMI Radio 88.1 para reflexionar sobre un tema cotidiano pero muchas veces invisible: cómo se nos escapa la energía en el día a día.

Según explicó, uno de los principales factores que nos deja agotados no es la actividad física ni la rutina, sino el hábito de juzgar negativamente a los demás.

“Cada vez que criticamos o rechazamos a alguien, abrimos un ‘agujero’ por donde se drena nuestra energía mental”, sostuvo Hoffman. En ese sentido, remarcó que no se trata de negar la existencia de vínculos dañinos, sino de tomar responsabilidad sobre el poder que les damos.

“El juicio negativo nos ata a la actitud del otro y terminamos cediendo el control de nuestro humor y nuestro bienestar. Practicar la aceptación consciente nos devuelve poder y nos ayuda a ahorrar energía vital”, agregó.

El especialista invitó a la audiencia a ejercitar la comprensión y la aceptación como herramientas para recuperar equilibrio: “Dejemos de juzgar para ahorrar energía y usarla en nuestros sueños y proyectos”.