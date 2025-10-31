Alerta por tormentas: el mal tiempo llega al centro y sur provincial

Sábado 1° de noviembre de 2025
La jornada se presentará inestable, con descenso de temperaturas y condiciones algo ventosas.
El cielo estará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas desde las primeras horas, afectando principalmente el centro y norte provincial hasta la tarde.
-
Temperaturas: mínimas de 11°C (hacia la noche) y máximas de 22°C.
-
Viento: leve a regular (12 a 38 km/h) del sector sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
Domingo 2 de noviembre de 2025
El domingo traerá mejoras en las condiciones del tiempo, con ascenso leve de la temperatura y cielo mayormente despejado.
Podría haber algunos intervalos nubosos en la región sur.
-
Temperaturas: mínimas de 10°C y máximas de 27°C, en promedio provincial.
-
Viento: leve (12 a 19 km/h) y de direcciones variables durante la mañana; por la noche rotará al norte y aumentará su intensidad.
Alerta Meteorológica – San Luis
Zonas afectadas: Regiones sur y centro de la provincia.
Horario de emisión: 9:00
Vigente hasta: 20:00 del viernes 31 de octubre de 2025.
Se espera que durante la tarde se desarrollen lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por:
-
Actividad eléctrica intensa
-
Caída de granizo ocasional
-
Ráfagas fuertes de viento
Los departamentos con mayor probabilidad de afectación son Dupuy, sur de Pedernera y Pueyrredón.