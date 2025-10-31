Alerta por tormentas: el mal tiempo llega al centro y sur provincial

Sábado 1° de noviembre de 2025

La jornada se presentará inestable, con descenso de temperaturas y condiciones algo ventosas.

El cielo estará parcialmente nublado, con lluvias y tormentas desde las primeras horas, afectando principalmente el centro y norte provincial hasta la tarde.

Temperaturas: mínimas de 11°C (hacia la noche) y máximas de 22°C .

Viento: leve a regular (12 a 38 km/h) del sector sudeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Domingo 2 de noviembre de 2025

El domingo traerá mejoras en las condiciones del tiempo, con ascenso leve de la temperatura y cielo mayormente despejado.

Podría haber algunos intervalos nubosos en la región sur.

Temperaturas: mínimas de 10°C y máximas de 27°C , en promedio provincial.

Viento: leve (12 a 19 km/h) y de direcciones variables durante la mañana; por la noche rotará al norte y aumentará su intensidad.

Alerta Meteorológica – San Luis

Zonas afectadas: Regiones sur y centro de la provincia.

Horario de emisión: 9:00

Vigente hasta: 20:00 del viernes 31 de octubre de 2025.

Se espera que durante la tarde se desarrollen lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por:

Actividad eléctrica intensa

Caída de granizo ocasional

Ráfagas fuertes de viento

Los departamentos con mayor probabilidad de afectación son Dupuy, sur de Pedernera y Pueyrredón.