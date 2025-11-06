Alerta naranja: se esperan tormentas fuertes en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que afectará a toda la provincia durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

Según el informe difundido a las 6:14 de la mañana, se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

El organismo advirtió que las condiciones incluirán abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.

En cuanto a las lluvias acumuladas, se prevé que los valores oscilen entre los 30 y 50 mm, aunque podrían superarse en forma localizada.