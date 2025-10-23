Alerta meteorológica: Se esperan lluvias, granizo y ráfagas intensas en el centro y sur provincial

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes que afectará al centro y sur de la provincia de San Luis. El aviso, vigente hasta las 18:00 de este jueves 23 de octubre, advierte sobre la posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Los fenómenos tendrán mayor probabilidad de ocurrencia en los departamentos Dupuy, Pedernera y el sur de Pueyrredón, donde podrían registrarse tormentas de variada intensidad.

Pronóstico para hoy

Durante este jueves se espera una jornada ventosa, inestable y con leve ascenso térmico.

El cielo permanecerá parcial a mayormente nublado, con lluvias y tormentas aisladas desde la mañana en el sur provincial, extendiéndose al resto del territorio hacia la noche.

Las temperaturas se ubicarán entre los 15°C de mínima y los 31°C de máxima, mientras que el viento, inicialmente del norte (12 a 38 km/h), rotará al sur por la tarde, pudiendo alcanzar ráfagas superiores a los 65 km/h, especialmente en el centro y norte de San Luis.

Pronóstico extendido

Para este viernes 24 de octubre, se espera una jornada ventosa e inestable, con descenso de temperatura.

El cielo estará parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en toda la provincia.

Las temperaturas rondarán los 13°C de mínima y 22°C de máxima, y los vientos del sureste podrían presentar ráfagas fuertes en la región centro y norte.