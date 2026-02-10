Alerta meteorológica en San Luis por fuertes vientos del sector sur

L

a provincia de San Luis se encuentra bajo alerta meteorológica por la llegada de vientos intensos provenientes del sector sur, según el informe oficial difundido en las últimas horas.

De acuerdo al reporte, el fenómeno comenzará a registrarse desde la última hora del martes 10 de febrero en el sur provincial, mientras que durante la madrugada y primeras horas del miércoles 11 se extenderá a gran parte del territorio.

Se prevé que las velocidades del viento oscilen entre los 29 y 49 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, lo que podría generar complicaciones en la circulación, caída de ramas y reducción de la visibilidad en algunos sectores.

El alerta permanecerá vigente hasta las 8:00 del miércoles 11 de febrero de 2026, por lo que se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y mantenerse informada a través de los canales oficiales.