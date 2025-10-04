Alerta en San Luis: fuertes vientos y ráfagas durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso que abarca a toda la provincia de San Luis. Se prevé que durante la tarde del sábado 4 y la madrugada del domingo 5 de octubre se registren vientos del sector Sur con velocidades de entre 29 y 49 km/h, acompañados de ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Los departamentos más afectados serán Junín, Ayacucho, Belgrano, San Martín, Pringles, Chacabuco, el norte de Pueyrredón y Pedernera.

El alerta tiene vigencia hasta las 8 de la mañana del domingo 5 de octubre de 2025.