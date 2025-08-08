Aldeas Infantiles SOS Argentina llegó a Villa Mercedes para difundir su labor y sumar apoyos. La organización, presente en el país desde 1979, trabaja con niños y niñas en situación de vulnerabilidad, tanto para prevenir la pérdida del cuidado familiar como para brindar contención a quienes ya lo han perdido.

En diálogo con Daniel Arce, Alejandra Perinetti, presidenta nacional de la ONG y oriunda de la ciudad, destacó el orgullo de volver a su lugar natal con el equipo de trabajo: “Es emocionante que Aldeas Infantiles esté en mi ciudad, donde nací. Villa Mercedes es muy solidaria, sé que se van a sumar”.

La entidad funciona a través de casas familiares que albergan hasta seis niños, bajo el cuidado de cuidadoras sociales capacitadas. Uno de sus principios es no separar a los hermanos. La admisión se produce por decisión judicial o administrativa ante situaciones graves como violencia, negligencia o abuso.

Para sostener sus programas, la organización realiza campañas de captación de donantes en la vía pública. En Villa Mercedes, el equipo estará identificado con chalecos celestes Siam y recorrerá Plaza Pedernera, la peatonal, Plaza del Mercado y Plaza San Martín entre el viernes y el domingo.

Perinetti expresó su deseo de abrir una sede en San Luis, siguiendo el modelo de Mendoza, donde primero comenzaron recaudando fondos y luego instalaron programas permanentes.

“La solidaridad no entiende de fronteras. Nuestro sueño es llegar con una sede a San Luis y acompañar a las familias desde el fortalecimiento y la protección de la infancia”.