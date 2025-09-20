Alberto Testa respondió a las acusaciones públicas: “Yo pagué todo, no hay deuda”

Tras la denuncia pública realizada por Franco, quien lo acusó de no pagar una obra valuada en $9 millones, el Dr. Alberto Testa, subsecretario de la Secretaría de Ética Pública de San Luis, ejerció su derecho a réplica en una entrevista con el periodista Daniel Rodríguez.

Testa rechazó de plano las acusaciones y sostuvo que los trabajos fueron abonados: “Yo les pagué todo. Imagínense que él venía, hacía una tarea y después se iba, no quedó nada pendiente”, afirmó. Además, señaló que se trata de un conflicto de índole civil y que, en caso de corresponder, deberá resolverse por la vía judicial.

El funcionario cuestionó la forma en que Franco planteó el reclamo: “Si él pensaba que tenía derecho, debía intimarme con carta documento, no salir en los medios”, sostuvo. Según su versión, el convenio presentado por Franco en un estudio jurídico “no estaba firmado ni consensuado”, lo que, a su entender, invalida cualquier reclamo formal.

En relación a su desempeño público, Testa destacó que “jamás tuvo atrasos en pagos, ni litigios en su vida personal” y defendió su conducta: “Con 70 años no me voy a buscar un conflicto, siempre he actuado con ética”. Para reforzar sus dichos, recordó su trayectoria académica y social, mencionando títulos universitarios, libros publicados y trabajos comunitarios en instituciones como la Cruz Roja.

También puso en duda el monto reclamado por Franco: “Una persona que dice no tener con qué vivir no puede presupuestar una obra de nueve millones”, expresó. Y agregó que cuenta con agradecimientos de otros trabajadores que intervinieron en la obra, lo cual contrasta con las acusaciones recibidas.

Por último, Testa vinculó el caso con un posible resentimiento personal: “Lo ayudé en momentos difíciles, le di trabajo, y ahora actúa desde la ambición de imponer su voluntad. Esto debe resolverse en la justicia, no en un linchamiento mediático”.

Datos clave

Testa niega la deuda y asegura que pagó todo .

Califica el conflicto como un tema civil .

Dice que no hay papeles firmados que respalden el reclamo.

Destaca su historial intachable en pagos y su trayectoria académica y social .

Señala un trasfondo de conflicto personal y resentimiento en las acusaciones.

Entrevista: Daniel Rodriguez MER