Al Fuego Casa de Comidas: sabor casero, porciones abundantes y atención de primera

En Miguel B. Pastor 42, funciona “Al Fuego Casa de Comidas”, un emprendimiento liderado por Maximiliano, junto a Lucía y Fernando, que se ha convertido en una de las opciones gastronómicas más elegidas de Villa Mercedes. Con una propuesta que combina viandas saludables, pollos asados, empanadas, hamburguesas artesanales, sándwiches con papas y cervezas bien frías, el lugar ofrece comida rica, casera y abundante, con la posibilidad de comer en el local o pedir envío a domicilio.

“Hacemos todo casero, desde los panes hasta las hamburguesas, con porciones generosas y precios accesibles”, destacó Lucía.

Fernando agregó: “Cuando decimos abundante, es abundante. Comés bien y te sobra”.

El emprendimiento trabaja de lunes a lunes al mediodía y también abre por la noche con parripollo y una variada carta de sándwiches: vacíos, matambre, bondiola, pollo o chorizo, todos acompañados de papas fritas. Además, ofrecen postres elaborados en el lugar, como flan casero y tiramisú.

Para quienes buscan practicidad, existe un plan de vianda semanal con precios promocionales y la opción de encargarlas al WhatsApp 2657-231144📞.