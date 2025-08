El músico y productor Maximiliano Viale, integrante del dúo Ahí Te Va junto a Damaris Magallanes, celebró el lanzamiento de una nueva versión de “Es tan grande este amor”, tema originalmente interpretado por Rodrigo Tapari. En esta oportunidad, el clásico fue reversionado en formato cuarteto, un estilo que la dupla viene trabajando con fuerza.

“Cada lanzamiento es como un hijo. Lo cuidamos, lo protegemos, lo amamos”, explicó Viale al hablar del detrás de escena que implica producir una canción.

La versión cuartetera, que fue grabada con la China Vega, tiene una impronta personal: Maxi le dedica la letra a su hija, mientras que Tapari la escribió pensando en Dios. “Cada uno la interpreta según su historia”, reflexionó.

Ahí Te Va, el dúo que integran desde hace años, ofrece shows de hasta tres horas, donde combinan clásicos, baladas y cuarteto. En sus presentaciones en vivo, Viale toca el saxo y alterna voces con su compañera.

Además, remarcaron la importancia de registrar legalmente cada obra antes de difundirla. “Nunca sabés cuál es el tema que puede viralizarse. Primero registramos en SADAIC, INAMU, CAPIF, y después publicamos”, detalló.

El próximo paso es el lanzamiento de temas propios. Entre ellos, una canción inspirada en el Bon Q´ Bon, un icónico bar cordobés. “Lo escribí una madrugada, mientras cuidaba a mi mamá en una clínica”, contó.

Pero Viale no solo se dedica a la música: también es presidente de la Cámara de Panaderos de Villa Mercedes y panadero de oficio. A pesar de que sus apariciones en el local disminuyeron por la música, no olvida sus raíces: “El trabajo de panadería es de lunes a lunes. Es físico, es constante y no hay feriados”.

Finalmente, invitó al público a seguir sus novedades en redes sociales:

📱@ahitevaok y @chinavega.oficial