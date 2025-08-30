Adorni sobre los audios de Karina Milei: “Si son reales, es un escándalo histórico”

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a la filtración de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y advirtió que, de confirmarse su autenticidad, se trataría de un hecho sin precedentes en la historia argentina: la grabación de un funcionario dentro de la Casa Rosada.

En publicaciones realizadas en su cuenta de X, Adorni señaló que la difusión de estos registros, a menos de diez días de la elección en la provincia de Buenos Aires, confirma que se trata de “una operación orquestada” destinada a desestabilizar al Gobierno e influir en el proceso electoral.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió.

Los audios circulan en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A diferencia de las filtraciones previas atribuidas a Diego Spagnuolo, en esta ocasión las grabaciones apuntan directamente a Karina Milei, quien en los fragmentos hace referencia a la interna libertaria.

En uno de los registros, de apenas ocho segundos, se la escucha decir: “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”. En otro, se queja por la extensión de su jornada laboral: “Entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre la autenticidad de los audios ni precisiones sobre una investigación que determine su origen y difusión.

El caso suma tensión a la agenda política en la recta final hacia las elecciones bonaerenses y promete mantenerse en el centro del debate público en las próximas horas.