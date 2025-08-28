Adorni desmintió rumores y garantizó la cobertura de la Copa del Mundo

En medio de las versiones difundidas en los últimos días, el vocero presidencial Manuel Adorni aclaró la situación sobre los derechos televisivos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En conferencia de prensa, el funcionario desmintió los rumores y aseguró que la TV Pública transmitirá el torneo. “Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, expresó.

Adorni explicó que se están llevando adelante gestiones para garantizar la cobertura del evento futbolístico más importante del planeta. “Estoy trabajando para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, señaló.

El vocero también denunció que las versiones previas respondieron a una campaña de desprestigio: “Incluso los datos sobre mundiales anteriores han sido falsos y parte de una fake news”.

La polémica se originó a raíz de informaciones que indicaban que el canal estatal no había adquirido los derechos, lo que hubiera significado el fin de una continuidad de 52 años de transmisiones, desde Alemania 1974.

En el Mundial de Qatar 2022, la TV Pública invirtió cerca de 10 millones de dólares en los derechos, aunque luego recuperó el gasto a través de la publicidad. Sin embargo, la actual administración ya había resignado la transmisión de algunos partidos de Eliminatorias por no acordar con las empresas privadas.

Con esta aclaración, el Gobierno busca llevar tranquilidad a los hinchas y confirmar que la Copa del Mundo seguirá siendo accesible por pantalla estatal, aunque aún resta definir cómo se distribuirán los partidos con los demás canales y señales privadas.