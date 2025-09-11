Adorni defendió el rumbo económico: “No vamos a modificarlo”

Reconoció errores en la gestión, pero aseguró que el plan de Milei seguirá firme.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que el Gobierno de Javier Milei cometió errores en su gestión, pero remarcó que no habrá cambios en el rumbo económico.

En declaraciones a A24, sostuvo: “Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”. Además, subrayó que la administración actual no está dispuesta a “seguir aumentando pobres” y advirtió: “No vamos a ceder a volvernos Venezuela”.

Adorni también remarcó que la sociedad debe adaptarse al nuevo sistema y, en referencia a las elecciones de octubre, afirmó: “La gente nos va a acompañar. Hay un análisis más fino de cómo votó la gente el domingo”.