Adorni defendió el rumbo económico: “No vamos a modificarlo”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que el Gobierno de Javier Milei cometió errores en su gestión, pero remarcó que no habrá cambios en el rumbo económico.

En declaraciones a A24, sostuvo: “Sin dudas, cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo”. Además, subrayó que la administración actual no está dispuesta a “seguir aumentando pobres” y advirtió: “No vamos a ceder a volvernos Venezuela”.

Adorni también remarcó que la sociedad debe adaptarse al nuevo sistema y, en referencia a las elecciones de octubre, afirmó: “La gente nos va a acompañar. Hay un análisis más fino de cómo votó la gente el domingo”.