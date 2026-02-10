Adjudicaron la reparación de un tramo en la Autopista de las Serranías Puntanas

El Ente Control de Rutas firmó este martes un contrato con la empresa Jorma SA para la reconstrucción y rehabilitación de 105 losas en la Autopista de las Serranías Puntanas, en el marco del plan de mantenimiento vial que impulsa el Gobierno de San Luis. La obra demandará una inversión de $330.341.900,18 y contará con un plazo de ejecución de 120 días corridos.

Los trabajos se llevarán adelante en el kilómetro 658, tanto en la calzada sur como norte, en el tramo que conecta la ciudad de Justo Daract con el límite provincial con Córdoba. Desde el organismo explicaron que la autopista, construida en 2001, presenta un deterioro progresivo producto del paso del tiempo, el tránsito pesado y el desgaste de juntas y banquinas, lo que provocó que numerosas losas llegaran al final de su vida útil.

En ese contexto, destacaron que el plan de recuperación ya permitió intervenir más de 500 losas en distintos sectores del corredor vial. Entre las obras realizadas, se reemplazaron 137 losas en los kilómetros 770 y 774, en el tramo San Luis–Fraga, y 111 losas entre La Cumbre y el paraje Comandante Granville. Además, actualmente se encuentra en ejecución la reconstrucción de 170 losas en el kilómetro 755, sobre la calzada sur.

Con la nueva obra adjudicada, el total de losas finalizadas, en ejecución o próximas a adjudicarse asciende a 523, consolidando una intervención provincial orientada a mejorar la seguridad y transitabilidad de esta vía estratégica.

Repararán los puentes frente al Hospital Central

Por otra parte, el Ente Control de Rutas proyecta la reconstrucción de las losas de los puentes N°1 y N°2, ubicados en el kilómetro 781, sobre la avenida Eva Perón, frente al Hospital Central “Ramón Carrillo”. El pasado 26 de enero se realizó la apertura de sobres licitatorios, con la participación de las empresas Metrovial SRL, Obras y Estructuras SRL, Construcciones MyV SA, Grupo Forja SA y Jorma SA, cuyas propuestas se encuentran en evaluación.

Esta obra cuenta con un presupuesto oficial de $474.365.000 y un plazo de ejecución de 180 días, e incluye la reconstrucción integral de las losas tablero y la intervención estructural en aproximadamente 50 metros de ambos puentes.