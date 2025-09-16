Adiós a Robert Redford: murió a los 89 años la leyenda de Hollywood

El mundo del cine está de luto: Robert Redford, actor, director y referente de Hollywood, falleció este martes a los 89 años en su residencia de Utah, Estados Unidos.

La información fue confirmada por Cindi Berger, directora ejecutiva de Rogers & Cowan PMK, quien detalló que el actor murió mientras dormía en la madrugada del 16 de septiembre. Hasta el momento, no se precisaron las causas del deceso.

Redford no solo brilló en la pantalla grande, sino que también dejó un legado cultural y social. Fue fundador del Festival de Sundance, hoy uno de los encuentros más prestigiosos del cine independiente, y se destacó como activista en favor de causas ambientales.

Entre sus interpretaciones más recordadas se encuentran “Dos hombres y un destino” (1969), “El golpe” (1973), “Todos los hombres del presidente” (1976) y “Memorias de África” (1985), películas que lo consolidaron como uno de los actores más influyentes del siglo XX.

En su trayectoria, obtuvo dos premios Óscar y un Globo de Oro como “Mejor director” por la película Ordinary People.