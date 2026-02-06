Acuerdo comercial con EE UU: Argentina podrá exportar 100 mil toneladas de carne sin aranceles

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocas que habilita un cupo de exportación de 100.000 toneladas de carne bovina con aranceles reducidos, un volumen inédito para el comercio bilateral. La cifra supera las expectativas iniciales, que ubicaban el tope en 80.000 toneladas, según estimaciones previas vinculadas a anuncios del presidente Javier Milei.

Desde la Cancillería Argentina destacaron que el acuerdo permitirá incrementar en cerca de 800 millones de dólares las exportaciones de carne en 2026, ya que al cupo actual de 20.000 toneladas se sumarán 80.000 toneladas adicionales con acceso preferencial al mercado estadounidense.

“El Gobierno de Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes para la carne bovina argentina”, subrayó el comunicado oficial, al remarcar la importancia estratégica del sector agroindustrial dentro del nuevo esquema comercial.

Señal clave para la ganadería

Más allá del ingreso de divisas, el anuncio fue interpretado por la cadena cárnica como una señal productiva de largo plazo. Estados Unidos es un mercado altamente exigente en términos de sanidad, trazabilidad y calidad de cortes, lo que obliga a elevar estándares en toda la cadena ganadera argentina.

En ese sentido, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, sostuvo que “la apertura comercial es una herramienta clave para aumentar exportaciones, generar actividad y aprovechar el potencial productivo del país”. Además, remarcó que integrarse al comercio internacional con reglas claras es central para el desarrollo y que la carne argentina cuenta con reconocimiento global.

El contexto internacional favorece la demanda

El acuerdo se da en un escenario internacional particular. En Estados Unidos, el stock ganadero cayó a 86 millones de cabezas, el nivel más bajo en 75 años. En los últimos cinco años, la producción de carne se redujo un 10%, mientras que las importaciones crecieron un 67%, pasando de 1,5 a 2,5 millones de toneladas, según proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

En China, principal comprador mundial, la aplicación de cupos a la importación provocó un salto del 20% en los precios internacionales, mientras que Brasil —principal proveedor del gigante asiático— podría cubrir rápidamente su cuota anual, lo que también presionaría al alza los valores globales.

Exportaciones argentinas: datos recientes

De acuerdo con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en diciembre las exportaciones de carne registraron una baja interanual del 3,7% en volumen, y una caída del 13,8% respecto de noviembre de 2025. La contracción estuvo asociada principalmente a la reducción de compras por parte de China, principal destino de la carne argentina.

Otros puntos clave del acuerdo

El entendimiento comercial incluye además:

Eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos , lo que permitiría recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares .

Compromiso de revisar los aranceles al acero y aluminio impuestos bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense.

Apoyo al financiamiento de inversiones en sectores estratégicos a través del EXIM Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos (DFC) .

Reducción o eliminación de aranceles argentinos para maquinaria, transporte, dispositivos médicos, productos químicos y autopartes .

Compromisos en propiedad intelectual, con la adopción de estándares internacionales modernos para fomentar la innovación y el talento argentino.

Desde la Oficina del Presidente de la República Argentina, señalaron que el acuerdo “consolida una relación estratégica basada en la apertura económica, reglas claras y una mirada moderna de la complementariedad comercial”.