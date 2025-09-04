Acertijos estrenó “Una estrella más” en homenaje a la Scaloneta

La banda Acertijos lanzó el videoclip de “Una estrella más”, una canción dedicada a la Scaloneta, grabada en el imponente Estadio La Pedrera de Villa Mercedes, San Luis.

El grupo, liderado por Daniel “El Puma” Rodríguez, junto a Andrés Federigi (batería), Emma Stemmelin (guitarra) y Pablo Garis (bajo), trabajó con un equipo de más de quince personas entre productores, camarógrafos, técnicos y representantes.

La dirección estuvo a cargo de César Albarracín, con cámara de Jorge Godoy, y la canción se grabó en los estudios Abasto Monsterland, bajo la ingeniería de Álvaro Villagra. Además, la producción agradeció especialmente al club de niños Diablos Rojos por su apoyo.

Sobre el proyecto, Rodríguez destacó: “Somos un gran equipo; no solo de músicos, sino también de productores y trabajadores visuales. Este proyecto es el resultado del esfuerzo colectivo”.