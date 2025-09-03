Aceleran los motores: Llega Low Nation 2025 a Potrero de los Funes y La Pedrera

En octubre, Potrero de los Funes y Parque La Pedrera en Villa Mercedes serán los escenarios de un evento internacional que promete encender la pasión por los fierros. Organizado por No Limits, el encuentro reunirá a fanáticos de autos, motos y camiones de toda Latinoamérica.

El cronograma iniciará el 10 de octubre con la previa en Potrero de los Funes, mientras que los días 11 y 12 de octubre el epicentro será La Pedrera, con el debut oficial de LOW NATION en Argentina.

Entre las atracciones destacan:

Exposición de autos, motos y camiones de la región.

Show Drift estilo Gymkhana y Drag Old School .

La gran novedad: el primer Derby de Demolición en el país.

La propuesta se completa con un panel internacional de jueces provenientes de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, junto a la participación de DJ Mandioka (Paraguay), el fotógrafo Self Made (Brasil) y la presencia exclusiva de Bumblebee desde Chile.

El evento también contará con un patio gastronómico de food trucks, un espacio kids para los más chicos, y la competencia de audio car en su cuarta fecha nacional.

Cabe destacar que los niños hasta 10 años tendrán entrada gratuita.

Las entradas y más información ya están disponibles en 👉 lownationoficial.com